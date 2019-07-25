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РИА Новости

Пушков прокомментировал задержание российского танкера на Украине

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал задержание Украиной российского танкера NEYMA преднамеренным ходом сторонников тотальной враждебности к России в стилистике Порошенко.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
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"В Киеве, безусловно, есть заговор с целью срыва каких-либо сдвигов в отношениях с Россией. Выборы прошли плохо для этих сил. Отсюда - арест СБУ российского танкера в порту Измаил. Рассчитанный и преднамеренный ход сторонников тотальной враждебности к России в стилистике Порошенко", - написал он в Twitter.
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Задержание российского танкера на УкраинеСитуация на УкраинеСлужба безопасности УкраиныАлексей ПушковРоссияУкраинаВ мире
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