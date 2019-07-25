Миронов летом будет собирать камни и рыбачить

"Я никогда себе не отказываю в походе за камнями - я коллекционирую минералы, либо рыбалка. Для меня рыбалка - это всегда либо Север, либо Дальний Восток нашей страны", - сказал Миронов в ответ на вопрос о том, как проведет летние каникулы.