Миронов летом будет собирать камни и рыбачить

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на летних каникулах намерен отправиться в поход за минералами, которые коллекционирует, сообщил он в интервью телеканалу "Россия-24".
"Я никогда себе не отказываю в походе за камнями - я коллекционирую минералы, либо рыбалка. Для меня рыбалка - это всегда либо Север, либо Дальний Восток нашей страны", - сказал Миронов в ответ на вопрос о том, как проведет летние каникулы.
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