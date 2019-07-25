Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T15:33Z
https://ria.ru/20190725/1556875519.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153163/15/1531631561_0:313:3086:2048_1036x0_80_0_0_76a2413f7598c987c7abe35b4c2bf3d3.jpg
РИА Новости

Миронов летом будет собирать камни и рыбачить

Вчера, 15:33
186
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на X съезде партии. 28 октября 2018
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов на X съезде партии. 28 октября 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на летних каникулах намерен отправиться в поход за минералами, которые коллекционирует, сообщил он в интервью телеканалу "Россия-24".
"Я никогда себе не отказываю в походе за камнями - я коллекционирую минералы, либо рыбалка. Для меня рыбалка - это всегда либо Север, либо Дальний Восток нашей страны", - сказал Миронов в ответ на вопрос о том, как проведет летние каникулы.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что будет отдыхать "на просторах нашего Отечества, на море, в горах".
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Вчера, 14:21
Госдума завершила весеннюю сессию
120000
Обсудить 0
Дальний ВостокСергей МироновСправедливая РоссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал задержание российского танкера на Украине
РИА
Новости
Стоп-кадр видео задержания российского танкера
Опубликовано видео задержания Украиной российского танкера
Президент Украины Владимир Зеленский
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Константин Косачев на форум Арктика – территория диалога. День второй
Косачев прокомментировал задержание на Украине российского танкера
Лента
новостей
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко мечтает опять сесть за руль после ухода из Совфеда
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Экипаж задержанного на Украине танкера возвращается домой
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 25 июля 2019
В Госбюро расследований Украины начался допрос Порошенко
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин назвал плохой новостью сообщение о задержании танкера Neyma
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Российское посольство в Киеве выяснит обстоятельства задержания танкера
Керамика из Сан-Педро
Археологи из России нашли в Эквадоре керамику неизвестной культуры индейцев
Поселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
Вырубки леса для расширения БАМа не должны вредить Байкалу, заявили в ГД
Охрана в Центре для заключенных в Пекине
В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
В МИД Украины пообещали "дожать Кремль" в вопросе освобождения моряков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния