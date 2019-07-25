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РИА Новости

Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
В апреле штаб Зеленского обвинил команду действующего тогда главы государства Петра Порошенко в публикации в сети ролика, в котором лидера первого тура выборов сбивает фура. Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика.
Фура и Зеленский
11 апреля, 09:18
Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает грузовик
"Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя в Telegram-канале экс-президент Порошенко?.. За это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию по обвинениям и о предполагаемом авторе "шедеврального" видео. Судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - говорится в Telegram-канале окружения Зеленского.
В окружении президента также отметили, что Нацполиция работает максимально эффективно и выразили надежду, что виновные будут наказаны в ближайшее время.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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