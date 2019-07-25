Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура

"Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя в Telegram-канале экс-президент Порошенко?.. За это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию по обвинениям и о предполагаемом авторе "шедеврального" видео. Судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - говорится в Telegram-канале окружения Зеленского.