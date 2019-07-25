Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
В апреле штаб Зеленского обвинил команду действующего тогда главы государства Петра Порошенко в публикации в сети ролика, в котором лидера первого тура выборов сбивает фура. Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика.
"Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя в Telegram-канале экс-президент Порошенко?.. За это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию по обвинениям и о предполагаемом авторе "шедеврального" видео. Судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - говорится в Telegram-канале окружения Зеленского.
В окружении президента также отметили, что Нацполиция работает максимально эффективно и выразили надежду, что виновные будут наказаны в ближайшее время.