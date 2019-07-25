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РИА Новости

В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество

Вчера, 15:24
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© AFP 2019 / Ed JonesОхрана в Центре для заключенных в Пекине
Охрана в Центре для заключенных в Пекине
© AFP 2019 / Ed Jones
Охрана в Центре для заключенных в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.
"Ответчик Ли Янься, также известная как Ли Лицзюань, приговаривается к 20 годам лишения свободы и к денежному штрафу в размере 2,67 миллиона юаней (393 тысячи долларов) по совокупности преступлений, за которые она признана виновной, в том числе массовые собрания и нарушение общественного порядка, подделку печатей компаний, вымогательство и шантаж, мошенничество. Ли Янься лишена всех политических прав сроком на пять лет", - говорится в решении суда по итогам открытого слушания в среду.
Наручники на решетке. Архивное фото
17 апреля 2018, 10:12
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Ее главного сообщника Сюй Ци признали виновным в вымогательстве, шантаже, умышленном нанесении телесных повреждений, нарушении общественного порядка , он приговорен к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы, лишению политических прав на три года и денежному штрафу в размере 1,2 миллиона юаней (176 тысяч долларов). Еще 14 человек, проходящих по делу, приговорены к срокам от 1 до 4 лет и разным штрафам.
Ли Янься последние 15 лет оставалась довольно известной личностью в Китае за благотворительность и помощь детям, становилась героиней многочисленных интервью и репортажей телеканалов и газет. Тем не менее, как удалось установить следствию, женщина и ее сообщники использовали детей как прикрытие для личного обогащения.
В ходе открытого слушания стало известно, что 80-е и 90-е годы прошлого века она была достаточно обеспеченной женщиной, и в 1996 году усыновила первую девочку-сироту. В одном из интервью женщина заявила, что всегда хотела усыновить много сирот и ради строительства приюта, который назвала "Деревня любви", распродала всю свою недвижимость. За благотворительность ее называли одной из наиболее вдохновляющих женщин провинции Хэбэй.
Однако в 2018 году стало известно, что "Деревня любви" уже 4 года избегает любых проверок и подозревается в незаконной деятельности, в отношении Ли Янься завели дело, а остававшихся в приюте 69 детей распределили в местные больницы для обследования, а после разместили в различных государственных учреждения социального обеспечения.
В скором времени местный отдел пропаганды опубликовал статью о Ли Янься, где она предстала мошенницей, совершившей многочисленные "бесславные" действия, которая прикрывалась благотворительностью ради наживы. Отмечалось, что чем больше у женщины было приемных детей, тем чаще она появлялась в СМИ и тем больше пожертвований поступало на ее счета. В статье также говорилось, что она "вкусила сладость благотворительности", возгордилась, все чаще шла на риск, безнаказанно совершала правонарушения, "прикрывалась детьми-инвалидами и сиротами, как щитом, когда стучалась в двери и просила деньги".
В ходе расследования удалось установить, что у женщины в разных банках были открыты 45 счетов, на которых хранились 20 миллионов юаней (2,9 миллиона долларов), отдельно 20 тысяч долларов, также она владела автомобилями Land Rover и Mercedes-Benz. В декабре прошлого года в отношении женщины и ее сообщников прокуратура выдвинула обвинения.
Женщина и ее сообщники использовали детей для достижения своих целей. К примеру, в 2017-1028 годах они пытались помешать проекту по перемещению линий электропередачи, посылая десятки детей, в том числе и с отставанием в умственном развитии, чтобы они ложились в ямы и препятствовали строительству. В итоге проект был сорван, компания понесла серьезные убытки.
Вместе с тем, женщина подделала по меньшей мере 8 печатей, в том числе медучреждений. Она также подделала документы для того, чтобы получать социальные выплаты на воспитанников и сотрудников приюта, при этом, когда четверо из них скончались, она не сообщила властям и продолжила получать за них соцобеспечение. Таким путем за 26 человек она получила более 500 тысяч юаней (73,5 тысяч долларов).
Вместе с тем, в период с 2014 по 2018 года она перевела со счетов приюта на личные более 610 тысяч юаней (89 тысяч долларов).
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