Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за антимиграционных законов

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Еврокомиссия обратилась в суд ЕС в рамках дисциплинарной процедуры против Венгрии из-за принятых в этой стране законов в сфере миграции, сообщила пресс-служба исполнительного органа в четверг.

Ранее ЕК направляла Венгрии официальные уведомления относительно нового национального законодательства по миграции. Проанализировав ответы венгерских властей, ЕК сочла, что большинство поднятых проблем так и не решены. В частности, ЕК считает нарушением европейского законодательства наказание за поддержку, оказываемую просителям убежища, а также указывает на "незаконность" введения дополнительных ограничений для подачи заявлений о предоставлении убежища.

"Сегодня Европейская комиссия приняла решение передать дело Венгрии в суд ЕС в отношении законодательства, которое вводит уголовную ответственность за деятельность в поддержку ходатайств о предоставлении убежища и еще больше ограничивает право просить убежища", - говорится в сообщении.

Венгерский парламент летом одобрил ряд законопроектов, которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам. Парламентарии также одобрили принятие конституционной поправки, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе "иностранного населения".