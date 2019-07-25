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РИА Новости

Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за антимиграционных законов

Вчера, 15:23
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Еврокомиссия обратилась в суд ЕС в рамках дисциплинарной процедуры против Венгрии из-за принятых в этой стране законов в сфере миграции, сообщила пресс-служба исполнительного органа в четверг.
Ранее ЕК направляла Венгрии официальные уведомления относительно нового национального законодательства по миграции. Проанализировав ответы венгерских властей, ЕК сочла, что большинство поднятых проблем так и не решены. В частности, ЕК считает нарушением европейского законодательства наказание за поддержку, оказываемую просителям убежища, а также указывает на "незаконность" введения дополнительных ограничений для подачи заявлений о предоставлении убежища.
"Сегодня Европейская комиссия приняла решение передать дело Венгрии в суд ЕС в отношении законодательства, которое вводит уголовную ответственность за деятельность в поддержку ходатайств о предоставлении убежища и еще больше ограничивает право просить убежища", - говорится в сообщении.
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Венгерский парламент летом одобрил ряд законопроектов, которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам. Парламентарии также одобрили принятие конституционной поправки, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе "иностранного населения".
Венгрия выступает против обязательной квоты распределения мигрантов. Кроме того, Венгрия отказалась подписать глобальный пакт ООН о миграции, так как, по мнению Будапешта, он может привести как к неконтролируемым миграционным потокам, так и к "глобальному" управлению миграцией.
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