Археологи из России нашли в Эквадоре керамику неизвестной культуры индейцев

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Отечественные и зарубежные исследователи обнаружили на юго-западе Эквадора стоянку ранее неизвестной культуры древних индейцев, претендующей на статус создателей первой глиняной посуды Нового Света. Результаты раскопок были раскрыты в журнале Отечественные и зарубежные исследователи обнаружили на юго-западе Эквадора стоянку ранее неизвестной культуры древних индейцев, претендующей на статус создателей первой глиняной посуды Нового Света. Результаты раскопок были раскрыты в журнале Antiquity

"Керамическая посуда, созданная разными параллельными культурами, служит подтверждением того, что наши предки развивались и эволюционировали в условиях культурного разнообразия. Любопытно, что, несмотря на разные векторы развития, в технологическом смысле мы двигались в едином направлении", — отмечает Александр Попов из Дальневосточного федерального университета.

Большинство археологов считают, что предки современных индейцев проникли на территорию Северной Америки примерно 15-14 тысяч лет назад, двигаясь по узкой полоске льда и земли между Аляской и Чукоткой. Первая культура, чьи останки сохранились до наших дней, возникла на территории современных Соединенных Штатов около 13 тысяч лет назад.

Она носит название Кловис, от названия городка Кловис в штате Нью-Мексико, где в конце 1930 годов была обнаружена стоянка древних аборигенов. Если верить исследованиям генетиков, ее потомки не дожили до наших дней, и сейчас Америку населяют потомки других групп древних индейцев, возникших значительно позже, не раньше, чем 10-9 тысяч лет назад.

Первые зачатки индейских цивилизаций, в том числе агрикультурные и ремесленные традиции, как отмечают Попов и его коллеги, появились значительно позже. Сейчас археологи активно ищут и изучают стоянки самых древних народов и культур Нового Света в надежде раскрыть историю их появления и понять, возникли ли эти инновации на месте или были "импортированы" через Берингов перешеек или острова Полинезии.

Ответ на этот вопрос, как передает пресс-служба "Проекта 5-100", российские и зарубежные ученые могут получить в самое ближайшее время, проводя раскопки в местечке Реал-Альто на западе Эквадора.

Этот регион страны давно интересовал исследователей, так как неподалеку от него были найдены одни из самых древних следов керамики в Южной Америке, чей возраст составляет около 6,5 тысячи лет.

Многие историки подозревали, что на соседнем побережье могут встречаться еще более древние осколки глиняной утвари, сопоставимые по времени появления с образцами посуды с российского Дальнего Востока, из Месопотамии, Японии, Китая и Древнего Египта.

В последующие годы археологи неоднократно находили фрагменты керамики в Реал-Альто, однако их возраст оставался неизвестным, что порождало массу споров о том, когда и как была создана эта посуда. Российские ученые и их зарубежные коллеги смогли разрешить эти споры, раскопав территорию комплекса Сан-Педро, который в прошлом почти не изучался.

© Фото : пресс-служба ДВФУ Российские и эквадорские ученые ведут раскопки в местечке Реал Альто © Фото : пресс-служба ДВФУ Российские и эквадорские ученые ведут раскопки в местечке Реал Альто

Эти раскопки были запущены в 2014 году, и практически сразу археологи нашли несколько очень древних черепков. Они залегали прямо на границе между "доцивилизационным" периодом, когда керамики не существовало, и той эпохой, к которой принадлежали образцы посуды и глиняные женские фигурки из соседнего региона Вальдивия.

Измерив их возраст при помощи радиоуглеродного анализа, ученые подтвердили, что керамика из Сан-Педро действительно была рекордно древней. Ее возраст составлял около 6,6-6,4 тысячи лет, что делает эти глиняные черепки ровесниками или даже предшественниками находок из Вальдивии.

Все это, как считает Попов, позволяет говорить о том, что его команде удалось открыть первые полноценные следы ранее неизвестной культуры древних индейцев, существовавшей в Эквадоре примерно в пятом тысячелетии до нашей эры. Насколько она была связана с обитателями Вальдивии, ученые пока не могут сказать, но они надеются, что последующие раскопки и находки прояснят этот вопрос.