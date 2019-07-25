Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T15:26Z
https://ria.ru/20190725/1556874788.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155687/21/1556872193_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_0b50b9200bfbde084320b62f2feb85dd.jpg
РИА Новости

Археологи из России нашли в Эквадоре керамику неизвестной культуры индейцев

Вчера, 15:26
4562
© Фото : пресс-служба ДВФУКерамика из Сан-Педро
Керамика из Сан-Педро
© Фото : пресс-служба ДВФУ
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Отечественные и зарубежные исследователи обнаружили на юго-западе Эквадора стоянку ранее неизвестной культуры древних индейцев, претендующей на статус создателей первой глиняной посуды Нового Света. Результаты раскопок были раскрыты в журнале Antiquity.

"Керамическая посуда, созданная разными параллельными культурами, служит подтверждением того, что наши предки развивались и эволюционировали в условиях культурного разнообразия. Любопытно, что, несмотря на разные векторы развития, в технологическом смысле мы двигались в едином направлении", — отмечает Александр Попов из Дальневосточного федерального университета.

Большинство археологов считают, что предки современных индейцев проникли на территорию Северной Америки примерно 15-14 тысяч лет назад, двигаясь по узкой полоске льда и земли между Аляской и Чукоткой. Первая культура, чьи останки сохранились до наших дней, возникла на территории современных Соединенных Штатов около 13 тысяч лет назад.
Она носит название Кловис, от названия городка Кловис в штате Нью-Мексико, где в конце 1930 годов была обнаружена стоянка древних аборигенов. Если верить исследованиям генетиков, ее потомки не дожили до наших дней, и сейчас Америку населяют потомки других групп древних индейцев, возникших значительно позже, не раньше, чем 10-9 тысяч лет назад.
Шаман
6 мая, 22:00
Археологи нашли в Боливии гигантский "арсенал" древних шаманов индейцев
Первые зачатки индейских цивилизаций, в том числе агрикультурные и ремесленные традиции, как отмечают Попов и его коллеги, появились значительно позже. Сейчас археологи активно ищут и изучают стоянки самых древних народов и культур Нового Света в надежде раскрыть историю их появления и понять, возникли ли эти инновации на месте или были "импортированы" через Берингов перешеек или острова Полинезии.
Ответ на этот вопрос, как передает пресс-служба "Проекта 5-100", российские и зарубежные ученые могут получить в самое ближайшее время, проводя раскопки в местечке Реал-Альто на западе Эквадора.
Этот регион страны давно интересовал исследователей, так как неподалеку от него были найдены одни из самых древних следов керамики в Южной Америке, чей возраст составляет около 6,5 тысячи лет.
Многие историки подозревали, что на соседнем побережье могут встречаться еще более древние осколки глиняной утвари, сопоставимые по времени появления с образцами посуды с российского Дальнего Востока, из Месопотамии, Японии, Китая и Древнего Египта.
В последующие годы археологи неоднократно находили фрагменты керамики в Реал-Альто, однако их возраст оставался неизвестным, что порождало массу споров о том, когда и как была создана эта посуда. Российские ученые и их зарубежные коллеги смогли разрешить эти споры, раскопав территорию комплекса Сан-Педро, который в прошлом почти не изучался.
© Фото : пресс-служба ДВФУРоссийские и эквадорские ученые ведут раскопки в местечке Реал Альто
Российские и эквадорские ученые ведут раскопки в местечке Реал Альто
© Фото : пресс-служба ДВФУ
Российские и эквадорские ученые ведут раскопки в местечке Реал Альто
Эти раскопки были запущены в 2014 году, и практически сразу археологи нашли несколько очень древних черепков. Они залегали прямо на границе между "доцивилизационным" периодом, когда керамики не существовало, и той эпохой, к которой принадлежали образцы посуды и глиняные женские фигурки из соседнего региона Вальдивия.
Измерив их возраст при помощи радиоуглеродного анализа, ученые подтвердили, что керамика из Сан-Педро действительно была рекордно древней. Ее возраст составлял около 6,6-6,4 тысячи лет, что делает эти глиняные черепки ровесниками или даже предшественниками находок из Вальдивии.
Все это, как считает Попов, позволяет говорить о том, что его команде удалось открыть первые полноценные следы ранее неизвестной культуры древних индейцев, существовавшей в Эквадоре примерно в пятом тысячелетии до нашей эры. Насколько она была связана с обитателями Вальдивии, ученые пока не могут сказать, но они надеются, что последующие раскопки и находки прояснят этот вопрос.
Вдобавок, станет ясно, как возникли южноамериканские традиции изготовления керамики и были ли они "импортированы" из Азии или Полинезии. Это крайне важно для понимания того, как развивались разные группы людей по обе стороны океана и как эволюционировало человечество в целом.
Мумия ледяной принцессы инков
27 июля 2018, 17:55
Одежда мумий инков была пропитана ядом, выяснили ученые
2711011
Обсудить 1
АрхеологияОткрытия - РИА НаукаДальневосточный федеральный университетЭквадорЯпонияРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Так художник представил себе смазку, работающую в экстремальных условиях
Открытие российских ученых признали важной промышленной инновацией в США
РИА
Новости
Лидер рабочей группы Аэронет Национальной технологической инициативы Сергей Жуков
Up Great стал первым в РФ технологическим конкурсом по мировым стандартам
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Лента
новостей
Лососевая путина
Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"
Олег Морозов
Позиции Зеленского невнятны, поздравлять его не с чем, заявили в Совфеде
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
Последствия ДТП в Аргаяшском районе Челябинской области. 25 июля 2019
В Челябинской области пять человек погибли при столкновении двух ВАЗов
Дарвиновский паук, создатель самого прочного биоматериала на Земле
Генетики раскрыли секреты паука, плетущего самые прочные паутины
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Останки боярина, захороненного в Юрьевом монастыре
Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Экипаж задержанного на Украине танкера возвращается домой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния