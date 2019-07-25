Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже

ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости. В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.

Согласно ее данным, в районе парка Монсури в XIV округе французской столицы в 13:36 (14:36 мск) температура достигла 40,6 градуса и продолжает увеличиваться.

Накануне в 20 департаментах страны, включая столичный регион, из-за жары ввели красный — наивысший — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Также абсолютный температурный рекорд зафиксирован и в Нидерландах, сообщает газета NL Times со ссылкой на Королевский институт метеорологии.

Около 13:55 по местному времени (14:55 мск) в населенном пункте Дилен в провинции Гелдерланд температура поднялась до 41,7 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд зарегистрировали накануне, он равнялся 38,8 градуса.