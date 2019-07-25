На Венецианском кинофестивале покажут продолжение сериала "Молодой папа"

РИМ, 25 июл - РИА Новости. Два эпизода сериала "Новый папа", который является продолжением "Молодого папы" Паоло Соррентино, и перемонтированную версию триллера Гаспара Ноэ "Необратимость" покажут на Венецианском кинофестивале, сообщил в четверг на пресс-конференции директор смотра Альберто Барбера.

Старейший международный кинофестиваль Venice Film festival в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября.

В рамках специальных показов состоится премьера продолжения сериала Соррентино "Молодой папа", который получил название "Новый папа", с Джудом Лоу в главной роли. Зрителям покажут второй и седьмой эпизоды предстоящего сезона.

Громким событием также обещает стать премьера перемонтированной версии триллера Ноэ "Необратимость", которую в Венеции представят исполнители главных ролей скандального фильма 2003 года – Моника Беллуччи и Венсан Кассель.

Как рассказал Барбера, многие фильмы на предстоящем фестивале объединяет тема положения женщины в современном обществе. Так, в конкурсе молодых режиссеров "Горизонты" эта проблема раскрывается в индийском фильме "Тень воды" (Shadow of Water), в филиппинском "Приговоре" (Verdict), лентах из Испании и Афганистана. Также в этой секции покажут российско-грузинский фильм "Преступный человек" Дмитрия Мамулии.

В секции документального кино вне конкурса покажут новую работу украинского режиссера Сергея Лозницы State Funeral (рабочее название "Торжество похорон"). Неоднократный гость фестиваля в этот раз обратился к теме смерти Иосифа Сталина, получив в распоряжение более 100 часов архивных видеоматериалов о днях после смерти советского правителя.

О современной России в той же программе расскажет американский режиссер, обладатель "Оскара" за лучший документальный фильм Алекс Гибни. По словам организаторов фестиваля, "Citizen K" будет посвящен отношениям российских властей и оппозиции и политической жизни в России в наши дни.