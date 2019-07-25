Тимошенко и Волкер обсудили проведение реформ на Украине

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером результаты досрочных парламентских выборов и возможности для проведения реформ в стране, сообщила в четверг пресс-служба партии.

Согласно предварительным данным ЦИК, "Батькивщина" занимает третье место по итогам внеочередных выборов в Верховную раду, которые прошли 21 июля.

"Стороны обсудили ситуацию на Украине, в частности, результаты досрочных парламентских выборов, возможности для проведения реформ, прежде всего, борьбы с коррупцией, а также вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Тимошенко презентовала Волкеру восемь законодательных инициатив на первые 100 законодательных часов, а также обсудили возможные пути установления мира в Донбассе.