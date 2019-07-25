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РИА Новости

Тимошенко и Волкер обсудили проведение реформ на Украине

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером результаты досрочных парламентских выборов и возможности для проведения реформ в стране, сообщила в четверг пресс-служба партии.
Согласно предварительным данным ЦИК, "Батькивщина" занимает третье место по итогам внеочередных выборов в Верховную раду, которые прошли 21 июля.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
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Волкер назвал выборы на Украине "мощным голосованием за реформы"
"Стороны обсудили ситуацию на Украине, в частности, результаты досрочных парламентских выборов, возможности для проведения реформ, прежде всего, борьбы с коррупцией, а также вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Тимошенко презентовала Волкеру восемь законодательных инициатив на первые 100 законодательных часов, а также обсудили возможные пути установления мира в Донбассе.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,03%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,11%. Замыкает пятерку "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 5,83%.
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Курт ВолкерЮлия ТимошенкоСШАУкраинаВ мире
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