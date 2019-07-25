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РИА Новости

Вырубки леса для расширения БАМа не должны вредить Байкалу, заявили в ГД

Вчера, 15:13
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПоселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
Поселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Поселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вырубки леса, которые осуществляются в целях расширения БАМа и Транссиба, не должны наносить вред экосистеме Байкала, считают председатели профильных комитетов Госдумы по природным ресурсам и по экологии Николай Николаев и Владимир Бурматов, отмечается в релизе, распространенном пресс-службой фракции "Единая Россия", в которую они входят.
Они полагают, что в работе над подготовленными правительством РФ поправками в закон "Об охране озера Байкал"", позволяющими РЖД осуществлять сплошные вырубки леса для расширения БАМа и Транссиба, стоит обозначить конкретные количественные показатели по допустимым вырубкам. При этом необходим контроль за качеством работ по лесовосстановлению.
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"В любом законодательном акте, касающемся природопользования, не должно быть лазеек, которые могут быть использованы для злоупотреблений. Поэтому мы будем внимательно смотреть, если необходимо, наверно имеет смысл четкие цифры указать, какое количество, какая полоса может быть задействована, какое количество квадратных метров", - пояснил журналистам Николаев.
Как отметил Бурматов согласно экологическому зонированию Байкальской природной территории, те территории, которые непосредственно прилегают к озеру и, соответственно, оказывают непосредственное влияние на экосистему Байкала, охраняются особенно серьезно. Они дополнительно защищены законодательством от любых сплошных вырубок. "При рассмотрении подготовленных правительством поправок очень важно проанализировать предложенный документ на предмет его соответствия экологическому зонированию. Проконтролировать, чтобы полосы, которые подлежат вырубке, никоим образом не наползли на участки, защищенные законодательством. Поэтому будем анализировать каждый квадратный метр", - заверил депутат.
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Оба депутата обратили внимание, что любые законопроекты, касающиеся озера Байкал, обычно вызывают бурную общественную реакцию. "Вместе с тем, я призываю всех просто внимательно прочитать текст документа, он очень прост: чтобы расширить БАМ, нужно убрать полоску леса", - сказал при этом Николаев. Он напомнил, что согласно принятому ранее закону об обязательном лесовосстановлении, "эта полоска должна быть в обязательном порядке высажена на территории данного региона".
"Изначально эта железная дорога строилась как магистраль, которая связывает Дальний Восток с Центральной Россией. И это единственная подобная магистраль. Если у нас есть серьезные цели по развитию Дальнего Востока, повышению качества жизни людей, там проживающих, необходимо двигаться вперед. Конечно, нельзя забывать об охране природы. Мы должны проконтролировать качество работ по лесовосстановлению", - резюмировал Николаев.
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БайкалГосдума РФОбщество
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