В подмосковном округе Шаховская откроют стадион

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Открытие спортивного стадиона состоится 3 августа в селе Середа городского округа Шаховская Московской области, говорится в пресс-релизе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
"Новый стадион в городском округе Шаховская построили по просьбе жителей. Вместе с ними разрабатывался и обсуждался проект сооружения. Этот запрос говорит о том, что количество желающих заниматься спортом и вести активный и здоровый образ жизни людей в муниципалитетах растет", - цитирует пресс-служба слова министра Романа Терюшкова.
Отмечается, что открытие стадиона состоится в рамках дня села Середа, которое отметит свое 445-летие. Основную площадь стадиона займет футбольное поле с искусственным покрытием площадью 1,9 тысячи квадратных метров. Вокруг него оборудуют беговую дорожку и трибуны на 156 мест.