В подмосковном округе Шаховская откроют стадион

"Новый стадион в городском округе Шаховская построили по просьбе жителей. Вместе с ними разрабатывался и обсуждался проект сооружения. Этот запрос говорит о том, что количество желающих заниматься спортом и вести активный и здоровый образ жизни людей в муниципалитетах растет", - цитирует пресс-служба слова министра Романа Терюшкова.