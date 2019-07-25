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РИА Новости

В Орловской области возбудили второе дело о гибели пчел

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПчела подлетает к входу в улей на пасеке
Пчела подлетает к входу в улей на пасеке
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Второе уголовное дело по факту массовой гибели пчел возбуждено в Орловской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Следствие в среду проинформировало о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений", которое завели в связи с массовой гибелью более 300 пчелосемей 14 июня 2019 года на одной из пасек в Корсаковском районе. По версии следствия, пчелы погибли в результате нарушения ООО "Отрадаагроинвест" правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы. Это первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел в российских регионах, о котором сообщили следственные органы.
"Возбуждено второе уголовное дело по факту массовой гибели пчел по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы.
По данным следствия, в июне 2019 года в Малоархангельском районе Орловской области работники ООО "Ленинское" провели обработку полей горчицы, "применив химическое вещество, не уведомив о своих действиях владельцев пасек, имеющих пчел".
В результате, как отмечает следствие, при обработке посевов горчицы погибли 286 пчелосемей.
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Белгородская лаборатория назвала возможную причину отравления пчел
Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. По подсчетам Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, потери экономики России из-за могут составить порядка одного триллиона рублей. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов.
Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория назвала компоненты пестицидов, которые привели к массовой гибели пчел. Это фипронил, диметоат, циперметрин, лямбда-цигалотрин.
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Следственный комитет РФОрловская областьПроисшествия
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