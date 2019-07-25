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РИА Новости

Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
"Меня беспокоит, зная, что строятся ФАП, амбулатории, передвижные мобильные медицинские центры, все-таки меня беспокоит именно первичное звено здравоохранения", - сказал Путин на встрече с вице-премьером.
По его словам, медицинских работников беспокоит и недостаточный уровень заработной платы.
"У нас в законе отражено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, но платят меньше, что удивительно. Даже этого законодательного закрепления, этой законодательной нормы недостаточно", - сказал Путин.
"Я вас прошу представить предложения по развитию первичного звена здравоохранения к началу следующего месяца", - сказал президент.
Голикова сказала, что такие предложения по модернизации первичного звена отработаны. "Мы готовы вам их представить. Они в первую очередь должны коснуться человека, доктора, медицинской сестры, которая работает в сельском населенном пункте, в малом городе", - сказала вице-премьер.
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Она также рассказала о дефиците кадров в первичном звене. "На сегодняшний день у нас нехватка врачей составляет 25 тысяч, нехватка среднего медицинского персонала 130 тысяч", - сказала она. По ее словам, в этом году порядка 8,5 тысяч врачей должны прийти и восполнить этот дефицит.
Голикова заметила, что врачи покидают первичное звено из-за низкой заработной платы и низкого базового оклада. Кроме того, зачастую врачи не могут пройти повышение квалификации.
Президент подчеркнул, что без развития первичного звена не удастся достичь целей, предусмотренных нацпроектом "Здравоохранение". По его словам, для привлечения специалистов в первичное звено нужно также обеспечить сотрудников здравоохранения жильем.
Голикова согласилась, что первичное звено вызывает неудовлетворение у населения, потому что именно с этой зоной здравоохранения человек встречается в первую очередь. "Основная часть людей, населения, миллионы людей идут, прежде всего, в первичное звено", - сказал президент.
По словам вице-премьера, на сегодняшний день 2,5 тысячи зданий поликлиник в стране нуждаются в капитальном ремонте. Кроме того, в большей части регионов медицинские учреждения не готовы в одном месте предоставить гражданам возможность пройти диспансеризацию. В этих поликлиниках необходимо заменить часть оборудования.
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Татьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссияОбщество
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Дореформировались...
25 июля, 15:34
Петр Грин
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