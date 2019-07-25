Константин Богомолов снимет сериал об "ангарском маньяке"

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов на сессии "Театр: искусство или бизнес?" в рамках ПМЭФ-2019

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов снимет сериал "Хороший человек" про "ангарского маньяка", сообщает видеосервис Start.

Сценарий будет основан на реальных событиях и расскажет историю Михаила Попкова ("ангарский маньяк") из Иркутской области. В течение 20 лет, начиная с 90-х, он убил несколько десятков девушек и женщин.

По сюжету сериала в небольшой город приезжает следователь из Москвы, чтобы разобраться со слухами о серийном убийце.