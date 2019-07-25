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РИА Новости
Культура

Константин Богомолов снимет сериал об "ангарском маньяке"

Вчера, 15:07
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов на сессии "Театр: искусство или бизнес?" в рамках ПМЭФ-2019
Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов на сессии Театр: искусство или бизнес? в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов снимет сериал "Хороший человек" про "ангарского маньяка", сообщает видеосервис Start.
Сценарий будет основан на реальных событиях и расскажет историю Михаила Попкова ("ангарский маньяк") из Иркутской области. В течение 20 лет, начиная с 90-х, он убил несколько десятков девушек и женщин.
По сюжету сериала в небольшой город приезжает следователь из Москвы, чтобы разобраться со слухами о серийном убийце.
Создатели проекта также сообщили пользователям Сети, что в скором времени объявят актерский состав, который приятно всех удивит.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКонстантин БогомоловИркутская область
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