Источник: смерть президента Туниса не повлияет на парламентские выборы

КАИР, 25 июл - РИА Новости. Смерть президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси не повлияет на парламентские выборы, которые пройдут в октябре этого года в соответствии с запланированным графиком, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Высшей независимой избирательной комиссии страны.

Президент Туниса скончался в четверг на 93-м году жизни. Он занимал пост с 2014 года.

"Прием документов кандидатов (на парламентские выборы - ред.) начался два дня назад, прием документов продлится до 29 июля без изменений. Все этапы выборов пройдут в запланированный срок, вплоть до голосования 6 октября, без изменений", - заявил источник.

По его словам, "согласно конституции, полномочия покойного главы республики будут возложены на нынешнего главу парламента Мухаммада ан-Насыра и они автоматически перейдут будущему главе парламента, пока не будут проведены президентские выборы 17 ноября".

"Очевидно, что промежуток между парламентскими и президентскими выборами крайне небольшой", - добавил собеседник агентства.