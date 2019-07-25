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РИА Новости

Источник: смерть президента Туниса не повлияет на парламентские выборы

Вчера, 15:01
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© REUTERS / Tunisia PresidencyПрезидент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
© REUTERS / Tunisia Presidency
КАИР, 25 июл - РИА Новости. Смерть президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси не повлияет на парламентские выборы, которые пройдут в октябре этого года в соответствии с запланированным графиком, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Высшей независимой избирательной комиссии страны.
Президент Туниса скончался в четверг на 93-м году жизни. Он занимал пост с 2014 года.
"Прием документов кандидатов (на парламентские выборы - ред.) начался два дня назад, прием документов продлится до 29 июля без изменений. Все этапы выборов пройдут в запланированный срок, вплоть до голосования 6 октября, без изменений", - заявил источник.
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По его словам, "согласно конституции, полномочия покойного главы республики будут возложены на нынешнего главу парламента Мухаммада ан-Насыра и они автоматически перейдут будущему главе парламента, пока не будут проведены президентские выборы 17 ноября".
"Очевидно, что промежуток между парламентскими и президентскими выборами крайне небольшой", - добавил собеседник агентства.
Ранее Центризбирком Туниса назначил президентские выборы в стране на середину ноября этого года. Выборам президента будут предшествовать парламентские, которые состоятся 6 октября.
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