Омбудсмен Украины уверена, что решение по морякам скоро примут

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова выразила уверенность, что в ближайшее время в РФ будет принято ожидаемое Киевом решение по украинским морякам.

Ранее в среду Денисова заявила, что достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков, уже оформляются последние документы. Её слова приводит украинское "Общественное ТВ". Однако уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла это утверждение, заявив РИА Новости, что следственные органы России пока не принимали решений относительно моряков. После этого Денисова скорректировала свое заявление о судьбе арестованных в России украинских моряков, написав, что ведутся переговоры, но о конкретных договоренностях, о которых заявляла ранее, уже не упомянула.

"Я убеждена, что в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение", - заявила Денисова в четверг на брифинге, который транслировался на ее странице в Facebook.

Омбудсмен выразила надежду, что российская сторона удовлетворит ее ходатайство о передаче моряков ей на поруки.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.