Лукашевич поднял в ОБСЕ вопрос о секретных тюрьмах СБУ на Украине

ВЕНА, 25 июл – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постсовета организации в четверг, поднял вопрос о секретных тюрьмах Службы безопасности Украины (СБУ).

Лукашевич сообщил, что в недавнем комментарии глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер подтвердила, что на контролируемой ВСУ территории Донбасса практика произвольного содержания под стражей без связи с внешним миром "была обычной" в 2014-2016 годах, случаи фиксировались и в 2017, и в 2018. Сообщалось, что миссии удалось установить имена 184 человек, которые незаконно удерживались в так называемой секретной тюрьме СБУ в Харькове.

"По сообщениям украинских же СМИ, подобные учреждения наспех создавались и в ряде городов Донбасса, в том числе членами националистических батальонов, воевавших на стороне ВСУ. Очевидно, устроители таких "пунктов удержания" в свое время "вдохновились" примером Гуантанамо и "секретных тюрем" ЦРУ в Евросоюзе, где люди содержались под стражей за гранью норм международного гуманитарного права. Многие проявления неоправданной жестокости так и не получили должной правовой оценки. Никто не понес ответственности. Во многом это обусловило формирование чувства вседозволенности у разного рода радикалов", - заявил Лукашевич.

Он добавил, что на минувшей неделе ряд СМИ опубликовал данные о финансовых связях националистических группировок с госорганами Украины. "Речь идет о реализуемых правительством Украины мерах по "военно-патриотическому" воспитанию молодежи, в рамках которых финансируются проекты с участием "С14", "Национального корпуса" (партия создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) и другими (в текущем году из бюджета на эти цели выделено уже порядка восьми миллионов гривен)", - отметил российский постпред.

Лукашевич также напомнил, что указанные организации фигурировали в опубликованном в марте 2019 года докладе Госдепартамента США по правам человека за 2018 год как "националистические группы ненависти".