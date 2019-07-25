В банке "Открытие" рассказали о задержанной в Уфе кассирше

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Кассирша, задержанная в Уфе после кражи 6,5 миллиона рублей из банка, является сотрудником одного из офисов "Открытия", сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 24 июля сообщила, что полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка. По ее словам, 39-летняя женщина в течение месяца выносила деньги из банка, а накануне ревизии забрала сразу 1 миллион рублей. Сейчас женщину задержали, обстоятельства произошедшего выясняются.

"Мы подтверждаем задержание сотрудника одного из офисов банка в Уфе по подозрению в хищении денежных средств. Правонарушение выявлено в ходе плановой проверки собственной службы безопасности банка. Материалы переданы в правоохранительные органы. Ведется следствие", - рассказали в банке.

При этом в кредитной организации отметили, что инцидент не затронул интересы клиентов банка.