Омбудсмен Украины заявила, что у нее нет информации по задержанному танкеру

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у нее нет информации относительно задержания российского танкера на Украине.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

"У меня нет такой информации", - заявила Денисова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, повлияет ли задержание танкера на процесс возвращения украинских моряков, которые арестованы в РФ за нарушение границы.

При этом она добавила, что если на танкере есть граждане Украины, Киев будет отстаивать их права.

В Госдуме назвали пиратством задержание российского танкера на Украине. По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, этот инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева. Задержание российского танкера NEYMA на Украине абсолютно незаконно, это значительно ухудшит перспективы налаживания российского-украинских отношений, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.