Источник в МИД прокомментировал задержание на Украине российского танкера

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Власти Украины должны подумать о последствиях задержания российского танкера для ситуации в Азовском море и Керченском проливе, если этот шаг нацелен на ускорение возвращения на родину арестованных в России украинских моряков, то это не поможет, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Не хотелось бы думать, чтобы это первое конкретное действие новых властей после выборов и еще больше не хотелось бы думать, что этот шаг был предпринят в качестве "набора материала для обмена", потому что, как мы знаем, в свое время такие вещи, которые происходили в Азовском море, я имею в виду судно "Норд", которое было задержано непонятно по каким основаниям (в марте 2018 года - ред.), вызвали достаточно резкую эскалацию напряженности, в том числе в Азовском море и Керченском проливе, поэтому Украина должна подумать о тех последствиях, которые могут произойти", - заявил собеседник агентства.