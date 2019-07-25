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РИА Новости

Источник в МИД прокомментировал задержание на Украине российского танкера

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел России . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Власти Украины должны подумать о последствиях задержания российского танкера для ситуации в Азовском море и Керченском проливе, если этот шаг нацелен на ускорение возвращения на родину арестованных в России украинских моряков, то это не поможет, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер, который, по версии Киева, якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
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"Не хотелось бы думать, чтобы это первое конкретное действие новых властей после выборов и еще больше не хотелось бы думать, что этот шаг был предпринят в качестве "набора материала для обмена", потому что, как мы знаем, в свое время такие вещи, которые происходили в Азовском море, я имею в виду судно "Норд", которое было задержано непонятно по каким основаниям (в марте 2018 года - ред.), вызвали достаточно резкую эскалацию напряженности, в том числе в Азовском море и Керченском проливе, поэтому Украина должна подумать о тех последствиях, которые могут произойти", - заявил собеседник агентства.
По его словам, если действия Киева направлены на "набор материала для будущих обменов – это зря они пошли по такой дорожке, это не поможет им".
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Задержание российского танкера на УкраинеМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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