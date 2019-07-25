Рабочая группа МГИК рекомендует оставить в силе отказ в регистрации Соболь

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить в силе отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму Любови Соболь.

Как уточнила в ходе заседания член Мосгоризбиркома, руководитель рабочей группы Рима Кузнецова, поводом для отказа стало превышение брака в подписных листах. Допустимое количество брака – 10%.

"Рабочая группа обсудила представленные документы и будет рекомендовать Московской избирательной комиссии оставить жалобу кандидата без удовлетворения. Поскольку в ходе обсуждения у комиссии возникли особые мнения, рабочая группа продолжит проверку до принятия решения Московской городской избирательной комиссии", - сказала Кузнецова.

Она также сообщила, что итоговое заседание, на котором будет приниматься решение о жалобе Соболь, состоится в пятницу 26 июля в 15.00. "Мы завтра вас приглашаем вас на заседание Московской городской избирательной комиссии", - сказала Кузнецова, обращаясь к Соболь.

В свою очередь Соболь отметила, что решения комиссии незаконны и не обоснованы, у нее есть более 200 заявлений от избирателей, где они признают, что сами оставляли подписи.

"Мы оспариваем 684 подписи….254 подписи, по которым у нас есть заявления и они с ошибками ввода, и 211 заявлений избирателей", - сказала Соболь.

Она добавила, что если эти подписи на основе заявлений избирателей учтут, то процент брака будет ниже, чем 10%, что позволит зарегистрировать ее.

В заседании рабочей группы принимают участие члены Мосгоризбиркома, член Общественной палаты Москвы и представители Центральной избирательной комиссии РФ.

Ранее член МГИК Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы подали жалобы в Мосгоризбирком.

В четверг на заседании рабочей группы рассматривались жалобы ряда кандидатов: Андрея Бабушкина и Екатерины Игнатовой. Рабочая группа рекомендовала оставить в силе отказы в регистрации по всем рассмотренным жалобам. Ранее в среду на заседании рабочей группы Мосгоризбиркома рассмотрели жалобы пяти кандидатов в депутаты, рабочая группа рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации по всем рассмотренных жалобам. В их числе: Дмитрий Гудков, Юлия Серебрянская, Константин Янкаускас, Константин Лисица и Иван Жданов.