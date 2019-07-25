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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Рабочая группа МГИК рекомендует оставить в силе отказ в регистрации Соболь

Вчера, 14:52
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Любовь Соболь. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить в силе отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму Любови Соболь.
Как уточнила в ходе заседания член Мосгоризбиркома, руководитель рабочей группы Рима Кузнецова, поводом для отказа стало превышение брака в подписных листах. Допустимое количество брака – 10%.
"Рабочая группа обсудила представленные документы и будет рекомендовать Московской избирательной комиссии оставить жалобу кандидата без удовлетворения. Поскольку в ходе обсуждения у комиссии возникли особые мнения, рабочая группа продолжит проверку до принятия решения Московской городской избирательной комиссии", - сказала Кузнецова.
Она также сообщила, что итоговое заседание, на котором будет приниматься решение о жалобе Соболь, состоится в пятницу 26 июля в 15.00. "Мы завтра вас приглашаем вас на заседание Московской городской избирательной комиссии", - сказала Кузнецова, обращаясь к Соболь.
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В свою очередь Соболь отметила, что решения комиссии незаконны и не обоснованы, у нее есть более 200 заявлений от избирателей, где они признают, что сами оставляли подписи.
"Мы оспариваем 684 подписи….254 подписи, по которым у нас есть заявления и они с ошибками ввода, и 211 заявлений избирателей", - сказала Соболь.
Она добавила, что если эти подписи на основе заявлений избирателей учтут, то процент брака будет ниже, чем 10%, что позволит зарегистрировать ее.
В заседании рабочей группы принимают участие члены Мосгоризбиркома, член Общественной палаты Москвы и представители Центральной избирательной комиссии РФ.
Ранее член МГИК Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы подали жалобы в Мосгоризбирком.
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В четверг на заседании рабочей группы рассматривались жалобы ряда кандидатов: Андрея Бабушкина и Екатерины Игнатовой. Рабочая группа рекомендовала оставить в силе отказы в регистрации по всем рассмотренным жалобам. Ранее в среду на заседании рабочей группы Мосгоризбиркома рассмотрели жалобы пяти кандидатов в депутаты, рабочая группа рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации по всем рассмотренных жалобам. В их числе: Дмитрий Гудков, Юлия Серебрянская, Константин Янкаускас, Константин Лисица и Иван Жданов.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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