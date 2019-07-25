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РИА Новости

Волкер рассчитывает посетить Донбасс

Вчера, 14:52
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt VolkerСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что в рамках визита на Украину рассчитывает посетить Донбасс.
"Я буду пытаться посетить зону конфликта на востоке (Украины - ред.). То, что произошло с людьми там - это просто ужасная человеческая трагедия", - заявил Волкер в Вене, общение которого с журналистами обнародовано в YouTube.
Волкер в четверг находится в Киеве с визитом, где уже встретился с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, чья партия занимает третье место по итогам внеочередных выборов в Верховную раду, которые прошли 21 июля.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,03%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,11%. Замыкает пятерку "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 5,83%.
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