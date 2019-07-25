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РИА Новости

СМИ: Лондон обеспечит безопасность национальных судов в Ормузском проливе

Вчера, 14:50
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© Crown Copyright / LA(Phot) Karen WilliamsКорабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87)
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87)
© Crown Copyright / LA(Phot) Karen Williams
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВМС Великобритании будут сопровождать проходящие через Ормузский пролив суда под британским флагом, передает телеканал Sky News.
"Королевскому флоту было поручено сопровождать суда под британским флагом через Ормузский пролив, чтобы защитить их от нападения со стороны Ирана", - сообщает телеканал.
По данным телеканала, министерство транспорта Великобритании рекомендовало судоходным компаниям заблаговременно уведомлять о планах по следованию в районе Ормузского пролива.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
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Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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ВМС ВеликобританииОрмузский проливВеликобританияИранВ мире
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