В Госдуму внесли проект о снижении отчетной нагрузки для учителей

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, направленный на снижение избыточной отчетности учителей, которым предлагается наделить профильные министерства полномочиями по установлению перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагоги.

Авторами выступили Михаил Тарасенко, Лариса Тутова, Елена Митина, Оксана Бондарь, Татьяна Касаева.

Депутаты пояснили, что в большинстве случаев работодатели фактически не руководствуются направленными в регионы соответствующими рекомендациями Минобрнауки и не несут за это юридическую ответственность. Авторы отмечают, что невозможность решения этой проблемы обусловлена отсутствием у Минпросвещения и Минобрнауки соответствующих полномочий, предусмотренных федеральным законом.