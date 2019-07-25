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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о снижении отчетной нагрузки для учителей

Вчера, 14:44
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, направленный на снижение избыточной отчетности учителей, которым предлагается наделить профильные министерства полномочиями по установлению перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагоги.
Авторами выступили Михаил Тарасенко, Лариса Тутова, Елена Митина, Оксана Бондарь, Татьяна Касаева.
Депутаты пояснили, что в большинстве случаев работодатели фактически не руководствуются направленными в регионы соответствующими рекомендациями Минобрнауки и не несут за это юридическую ответственность. Авторы отмечают, что невозможность решения этой проблемы обусловлена отсутствием у Минпросвещения и Минобрнауки соответствующих полномочий, предусмотренных федеральным законом.
"Законопроектом предлагается ввести основание для наделения федеральных органов государственной власти в сфере образования полномочиями по установлению перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагогические работники. Принятие законопроекта будет способствовать устранению "избыточной отчетности", создаст благоприятные условия для активизации непосредственной творческой деятельности педагогических работников", - говорится в пояснительной записке.
Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева выступает на парламентских слушаниях в Госдуме РФ. 24 июня 2019
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