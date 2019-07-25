Переправу через реку Дон в Лебедяни сдадут в строй к концу года

ЛИПЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Новый железобетонный мост через реку Дон в городе Лебедяни Липецкой области построят к концу года, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов, побывавший на месте строительства объекта.

По данным пресс-службы администрации области в настоящее время мост готов более чем на половину, строители работают круглосуточно.

"На сегодняшний день построены все восемь опор, завершен монтаж трех пролетов. Подрядчики заверили, что работы идут по графику и в декабре будут завершены. Новый мост крайне важен для Лебедяни. Это стратегический объект для города и необходимый путепровод для жителей. Нужно успеть в срок или даже раньше, чтобы к новогодним праздникам он уже был введен в эксплуатацию", - заявил Артамонов.

Лебедянский мост заменит прежний, один из старейших в Липецкой области, построенный еще в 1911 году по проекту братьев Грингофф Саратовской технической строительной конторы. На двустороннее движение и современные транспортные нагрузки старая переправа не рассчитана. В связи с чем, несколько лет назад по ней был запрещён проезд большегрузных автомобилей. По новому мосту автомобильное движение будет разрешено и большегрузам. Старый мост, который является объектом культурного наследия, реконструируют и сделают пешеходной зоной – Лебедянь сохранит одну из своих отличительных достопримечательностей.