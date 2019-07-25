В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.
"Самолет А320, который вылетел из аэропорта Симферополь в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической причины. Посадка прошла в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Все пассажиры, по данным аэропорта, будут доставлены в пункт назначения резервным бортом авиакомпании.