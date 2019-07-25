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РИА Новости

В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет

Вчера, 14:41
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет А320
Самолет А320
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет А320. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.
"Самолет А320, который вылетел из аэропорта Симферополь в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической причины. Посадка прошла в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Все пассажиры, по данным аэропорта, будут доставлены в пункт назначения резервным бортом авиакомпании.
1 июля, 16:36
В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси
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СимферопольПроисшествия
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