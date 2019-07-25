Создатели фильма "Брат-3" объявили о переговорах с Микки Рурком

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский актер Микки Рурк может исполнить роль бандита в криминальной комедии Стаса Барецкого "Брат-3", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Ранее Барецкий анонсировал работу над картиной "Брат-3". Съемки начнутся в конце июля, значительную часть ролей исполнят малоизвестные актеры.
"Позавчера Стас Барецкий связывался с Микки Рурком по скайпу, они лично все обсудили. Барецкий рассказал про фильм, Рурк сообщил, что не работает меньше, чем два съемочных дня. Гонорар за них стоит 300 тысяч долларов. Его роль - бандит, который крышует казино. Я так понимаю, его это устроило. Он сказал, что согласен. При заключении контракта он прилетает и снимается", - рассказали в пресс-службе.
Предполагается, что Рурк прилетит на съемки в конце лета.
Согласно сюжету, главным героем фильма станет младший брат Данилы Багрова, который мечтает попасть на съемки реалити-шоу. Также в картине появится девушка-киллер, убивающая звезд шоу-бизнеса. Съемки пройдут в Красногорске.
Ранее организаторы объявляли об участии в проекте балерины Анастасии Волочковой и музыканта Сергея Шнурова, артисты эту информацию опровергли.