Создатели фильма "Брат-3" объявили о переговорах с Микки Рурком

"Позавчера Стас Барецкий связывался с Микки Рурком по скайпу, они лично все обсудили. Барецкий рассказал про фильм, Рурк сообщил, что не работает меньше, чем два съемочных дня. Гонорар за них стоит 300 тысяч долларов. Его роль - бандит, который крышует казино. Я так понимаю, его это устроило. Он сказал, что согласен. При заключении контракта он прилетает и снимается", - рассказали в пресс-службе.