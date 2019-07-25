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РИА Новости

В Госдуме назвали задержание российского танкера на Украине пиратством

Вчера, 14:39
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© Служба безпеки УкраїниЗадержание российского судна Службой безопасности Украины. 25 июля 2019
Задержание российского судна Службой безопасности Украины. 25 июля 2019
© Служба безпеки України
Задержание российского судна Службой безопасности Украины. 25 июля 2019
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал пиратством задержание российского танкера на Украине, по его словам, этот инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева.
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении ведомства в четверг.
"Если в самом деле, базируясь на сообщении Службы безопасности Украины, речь идет о захвате нашего танкера в отместку за то, что он принимал какое-то участие или просто находился в Керченском проливе в тот момент, когда была предпринята попытка прорыва через Керченский пролив в Азовское море без своевременного уведомления российской стороны, разрешения, всего остального, то в этом случае это пиратские действия, которые неминуемо приведут к обострению российско-украинских отношений", - сказал Затулин РИА Новости.
Он также отметил, что "эта операция ни на йоту не приблизит решение вопроса с украинскими моряками, а только создаст дополнительное напряжение во взаимоотношениях уже с новой властью Украины".
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"Ждем нового министра". Почему в Киеве не хотят решать проблему моряковУкраина в принципе отказалась обсуждать с Россией вопрос о возвращении задержанных в Керченском проливе моряков, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik разъяснил реакцию Киева.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
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Госдума РФКонстантин ЗатулинРоссияУкраинаВ мире
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