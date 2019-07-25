В Госдуме назвали задержание российского танкера на Украине пиратством

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал пиратством задержание российского танкера на Украине, по его словам, этот инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева.

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении ведомства в четверг.

"Если в самом деле, базируясь на сообщении Службы безопасности Украины, речь идет о захвате нашего танкера в отместку за то, что он принимал какое-то участие или просто находился в Керченском проливе в тот момент, когда была предпринята попытка прорыва через Керченский пролив в Азовское море без своевременного уведомления российской стороны, разрешения, всего остального, то в этом случае это пиратские действия, которые неминуемо приведут к обострению российско-украинских отношений", - сказал Затулин РИА Новости.

Он также отметил, что "эта операция ни на йоту не приблизит решение вопроса с украинскими моряками, а только создаст дополнительное напряжение во взаимоотношениях уже с новой властью Украины".