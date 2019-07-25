2019-07-25T14:37Z
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Коснуться морской звезды: герой снимка "Желание жить" посетил "Москвариум"
Герой конкурса имени Стенина иракский мальчик Касим Алькадим посетил "Москвариум", где увидел, как кормят хищных акул, потрогал морскую звезду и увидел самую крупную пресноводную рыбу.