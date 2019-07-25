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РИА Новости

Коснуться морской звезды: герой снимка "Желание жить" посетил "Москвариум"

Вчера, 14:37
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Герой конкурса имени Стенина иракский мальчик Касим Алькадим посетил "Москвариум", где увидел, как кормят хищных акул, потрогал морскую звезду и увидел самую крупную пресноводную рыбу.
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МосквариумМосква
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