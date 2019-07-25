Путин поручил принять необходимые для нацпроектов законы до 15 декабря

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять до 15 декабря законы, необходимые для реализации национальных проектов.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

"Правительству РФ: обеспечить принятие федеральных законов, необходимых для нормативно-правового обеспечения в 2019 году реализации национальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ. Срок – до 15 декабря", - говорится в перечне поручений.

Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Добавляется, что до 15 августа правительство совместно с Банком России и ФСБ должно сформировать согласованную позицию в отношении проектов федеральных законов, предусматривающих регулирование цифровых финансовых активов и привлечение финансовых ресурсов с использованием цифровых технологий.

При этом ответственными Путин назначил Медведева, председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину и директора ФСБ Александра Бортникова.

"Правительству РФ... совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести анализ установления в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи перечня лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, установленных законодательством РФ, при амбулаторном лечении в объеме не менее перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Срок – 20 сентября", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, по итогам анализа Путин поручил оказать содействие субъектам РФ, предусмотрев при необходимости выделение денег из федерального бюджета регионам на льготные лекарства отдельным категориям граждан, входящие в перечень жизненно необходимых препаратов.