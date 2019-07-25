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РИА Новости

Путин поручил принять необходимые для нацпроектов законы до 15 декабря

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять до 15 декабря законы, необходимые для реализации национальных проектов.
Перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.
"Правительству РФ: обеспечить принятие федеральных законов, необходимых для нормативно-правового обеспечения в 2019 году реализации национальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ. Срок – до 15 декабря", - говорится в перечне поручений.
Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Добавляется, что до 15 августа правительство совместно с Банком России и ФСБ должно сформировать согласованную позицию в отношении проектов федеральных законов, предусматривающих регулирование цифровых финансовых активов и привлечение финансовых ресурсов с использованием цифровых технологий.
При этом ответственными Путин назначил Медведева, председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину и директора ФСБ Александра Бортникова.
"Правительству РФ... совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести анализ установления в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи перечня лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, установленных законодательством РФ, при амбулаторном лечении в объеме не менее перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Срок – 20 сентября", - говорится в перечне поручений.
Кроме того, по итогам анализа Путин поручил оказать содействие субъектам РФ, предусмотрев при необходимости выделение денег из федерального бюджета регионам на льготные лекарства отдельным категориям граждан, входящие в перечень жизненно необходимых препаратов.
Подготовить доклад нужно 30 октября, ответственным назначен Медведев.
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