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РИА Новости

В Иваново три человека пострадали в ДТП с маршруткой

Вчера, 14:32
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ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения рейсового микроавтобуса с иномаркой в Иваново, полиция ищет сбежавшего с места ДТП водителя маршрутки, сообщает в четверг управление МВД по региону.
Авария произошла около 12.00 мск 25 июля в на улице 1-я Отрадная.
"По предварительной информации, водитель маршрутного такси марки Mercedes нарушил дистанцию, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Honda CR-V, двигавшимся в попутном направлении", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель микроавтобуса с места происшествия скрылся, бросив транспортное средство.
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"Госпитализированы три пассажира маршрутки. Диагнозы уточняются", - сообщает полиция.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются причины и обстоятельства происшествия.
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