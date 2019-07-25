В Иваново три человека пострадали в ДТП с маршруткой

ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения рейсового микроавтобуса с иномаркой в Иваново, полиция ищет сбежавшего с места ДТП водителя маршрутки, сообщает в четверг управление МВД по региону.

Авария произошла около 12.00 мск 25 июля в на улице 1-я Отрадная.

"По предварительной информации, водитель маршрутного такси марки Mercedes нарушил дистанцию, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Honda CR-V, двигавшимся в попутном направлении", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель микроавтобуса с места происшествия скрылся, бросив транспортное средство.

"Госпитализированы три пассажира маршрутки. Диагнозы уточняются", - сообщает полиция.