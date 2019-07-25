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РИА Новости

Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПолитик Дмитрий Гудков
Политик Дмитрий Гудков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Политик Дмитрий Гудков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Ранее СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избирательных комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
"По части ответов 51 статья, а по части - вполне нормальные показания. То есть, когда Дмитрия, допустим, спрашивали, что он знает о незаконных действиях у МГИК, он сказал, что ничего незаконного там не было. По тем вопросам, где у Дмитрия было, что сказать, он честно все сказал", - заявил РИА Новости Обухов.
По его словам, "вопросы были странные и их не ему нужно адресовывать", потому что в той статье, по которой проходит Гудков свидетелем, речь идет о влиянии должностных лиц на избирательный процесс. "Оппозиция по определению не может являться должностным лицом, уж точно таковым Дмитрий сейчас не является ", - добавил пресс-секретарь.
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Обухов отметил, что Гудков вновь вызван в СК в четверг в 18.00 и в пятницу в 15.00. "И это не допрос, а некие следственные действия. Сегодня вечером будет осмотр техники изъятой, что завтра - следователь не уточнил", - уточнил он.
Четырнадцатого июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники акции начали скандировать лозунги и отказались уходить из сквера. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить там палаточный лагерь. По итогам полиция задержала 25 человек.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
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Дмитрий ГудковРоссияПроисшествия
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