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РИА Новости

Путин утвердил сроки создания синхротронных и нейтронных мегаустановок

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом о мерах по развитию в РФ синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры утвердил сроки создания уникальных меганаучных установок в этой области.
Указом, опубликованным в четверг на официальном портале правовой информации, правительству России в числе прочего поручено обеспечить к 2021 году ввод в эксплуатацию 5, а к 2025 году - 20 исследовательских станций международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК в Гатчине (Ленинградская область).
Кабмину также предстоит к 2022 году обеспечить проектирование планируемой к строительству установки на острове Русский (Владивосток) и строительство здания для переноса в него конструктивных блоков и агрегатов источника синхротронного излучения "Зеленоград". Кроме того, к 2024 году предстоит создать источник синхротронного излучения поколения 4+, а к 2025 году - прототип импульсного источника нейтронов на основе так называемой реакции испарительно-скалывающего типа.
Наконец, к 2023 году надо будет модернизировать Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов" (Москва).
Синхротронное излучение является одним из наиболее востребованных инструментов для широкого спектра фундаментальных и прикладных научных исследований в области физики, биологии, медицины, химии. Источники синхротронного излучения позволяют изучать материю на атомарном уровне. В настоящее время в мире работает около 40 источников синхротронного излучения, разрабатывается и строится более десятка новых установок.
Нейтронное излучение незаменимо в качестве инструмента для изучения материалов, используемых в энергетике и атомной промышленности, магнитных материалов, органических (в том числе биологических) структур, свойств различных веществ и многого другого. Источниками нейтронов для проведения исследований на современном уровне являются высокопоточные ядерные реакторы.
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Указанные объекты будут созданы в рамках первой отечественной федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы. Ранее сообщалось, что головной научной организацией программы станет Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В июне президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал в интервью РИА Новости, что новая программа будет очень важна для новых прорывов в научном и технологическом развитии. Программа даст возможность перевести культуру научных исследований в России на качественно новый уровень, подчеркивал он. Создание синхротронных и нейтронных источников будет важно и с точки зрения обеспечения связности территории России, поскольку станет стимулом для развития мобильности научных кадров внутри страны, говорил Ковальчук. Кроме того, благодаря наличию таких современных установок Россия повысит свою привлекательность и для мирового научного сообщества, пояснял президент Курчатовского института.

Задачи для новых мегаустановок

Высокопоточный ядерный реактор ПИК вводится в эксплуатацию в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова (входит в Курчатовский институт). Реактор ПИК - это современный источник нейтронов, который по ряду своих параметров является лучшей в мире установкой для изучения вещества на уровне наномасштабов. Экспериментальные возможности реактора ПИК уникальны. Он станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины.
Синхротронный центр, который планируется построить во Владивостоке на острове Русский, позволит проводить исследования, направленные на создание новых уникальных биоподобных материалов, обладающих свойствами, которых нет у современных металлов. Морские животные, живущие на очень больших глубинах, имеют сверхтвердые панцири, которые выдерживают колоссальные давления, вдобавок обладая свойством самозалечивания. Изучение таких организмов позволяет перейти от металлов к природоподобным материалам, обладающим новыми свойствами.
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17 ноября 2017, 16:55
Увидеть все: что такое синхротронКак появился, зачем нужен и что умеет самый совершенный мегаинструмент для исследования материи – в спецпроекте Ria.ru
Уникальный источник синхротронного излучения СКИФ поколения 4+, который намечено построить в Новосибирской области, поможет ученым исследовать процессы, протекающие в земных глубинах и недрах других планет. Дело в том, что синхротронное излучение позволяет исследователям буквально "заглянуть" в вещество, сжатое и разогретое до колоссального давления и температуры.
На СКИФе планируется также выполнять исследования в области материаловедения интересах госкорпорации "Росатом". Будущая установка будет востребована местным центром вирусологии и биотехнологий "Вектор" для исследований в области кристаллографии белков и структурной вирусологии.
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Курчатовский институтВладимир ПутинРоссияРИА Наука
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