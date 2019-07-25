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РИА Новости

В МАГАТЭ назначили и.о. гендиректора агентства

Вчера, 14:29
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CC BY 2.0 / IAEA Imagebank / Cornel FerutaКорнел Ферута
Корнел Ферута
CC BY 2.0 / IAEA Imagebank / Cornel Feruta
ВЕНА, 25 июл – РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ в четверг назначил временно исполняющим обязанности гендиректора агентства бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ, сообщил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Совет управляющих МАГАТЭ назначил Корнела Феруцэ исполняющим обязанности гендиректора. В последние шесть лет он работал ближайшим помощником (Юкии) Амано, координировал работу агентства на целом ряде направлений", - сказал Ульянов.
"Сейчас начнутся интенсивные консультации, с тем чтобы определить временные рамки дальнейших шагов: когда объявляется набор кандидатов, когда открывается эта вакансия, как много времени будет на выдвижение кандидатов, когда будет прекращен прием новых кандидатур и когда завершится весь процесс рейтингово-конкурсного избрания генерального директора", - добавил российский постпред.
Внеочередная сессия Совета управляющих прошла в связи с кончиной гендиректора МАГАТЭ Юкии Амано, который возглавлял агентство с 2009 года. В понедельник ожидалось заявление Амано об уходе в отставку с марта 2020 года.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
26 сентября 2016, 10:50
Цели и структура МАГАТЭЮбилейная, 60-я ежегодная Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) открывается в понедельник в Вене. Цели, структура и история создания ведущего мирового международного правительственного форума научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерных технологий - в инфографике Ria.ru.
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