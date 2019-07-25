Смерть президента Туниса не приведет к изменениям в стране, считает эксперт

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси внес значительный вклад в политическую жизнь страны, но его смерть не приведет к серьезным потрясениям в стране, политическая система уже стабильна, выстроена многопартийная система власти, считает старший научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин.

Президент Туниса скончался в четверг на 93-м году жизни. Он занимал пост президента страны с 2014 года.

Вклад ас-Себси в политическую жизнь страны был ощутимым, отметил эксперт, в частности, в создание и развитие многопартийности.

"Он оказался человеком очень мудрым, который может руководить страной в ходе больших перемен. Поэтому, несмотря на то, что ему было больше 90 лет, партию, которую он создал – "Призыв (Туниса)" - ее поддержали, (она) заняла довольно много мест в парламенте. Это значит, что ему доверяли, так что в какой-то мере он способствовал стабилизации ситуации и выхода из кризиса, создания новой экономической структуры, введения настоящей многопартийности", - сказал эксперт в беседе с РИА новости.

У ас-Себси был опыт общения с различными политическими силами, он мог устанавливать контакты, это и было то, что привлекало к нему избирателей, добавил он.

Однако, несмотря на важную роль президента, его смерть не повлияет на обстановку в стране, пояснил Зинин.

"Нет, я думаю, такого резкого поворота не будет. Сейчас уже система более стабильная, не зависит от правления одного человека. Существует многопартийный парламент, существуют выборные органы власти. Поэтому в данном случае я не думаю, чтобы уход одного человека резко поколебал бы то, что было. Не на нем одном все держалось. Хотя он играл очень важную роль, тем не менее, другие политические силы тоже есть. Так что я не думаю, что это приведет сейчас к каким-то большим потрясениям в Тунисе", - добавил он.

Аналогичную точку зрения в разговоре с агентством выразила советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина.

"Тунис - это единственная из арабских стран, переживших потрясения, которая более-менее с ними справилась. Насколько это долгосрочный тренд, загадывать не приходится. Слишком много нерешенных социально-экономических проблем. Уход президента Туниса большого влияния на ход событий не окажет. Он уже был преклонного возраста, много решалось его ближайшим окружением, в том числе, родственниками и советниками. Страна была готова к уходу президента", - считает она.