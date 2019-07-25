Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T14:22Z
https://ria.ru/20190725/1556871349.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155686/76/1556867675_0:196:3037:1904_1036x0_80_0_0_4d143f1972fb2de33ce06767d2eb5af0.jpg
РИА Новости

Смерть президента Туниса не приведет к изменениям в стране, считает эксперт

Вчера, 14:22
356
© REUTERS / Tunisia PresidencyПрезидент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
© REUTERS / Tunisia Presidency
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси внес значительный вклад в политическую жизнь страны, но его смерть не приведет к серьезным потрясениям в стране, политическая система уже стабильна, выстроена многопартийная система власти, считает старший научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин.
Президент Туниса скончался в четверг на 93-м году жизни. Он занимал пост президента страны с 2014 года.
Вклад ас-Себси в политическую жизнь страны был ощутимым, отметил эксперт, в частности, в создание и развитие многопартийности.
"Он оказался человеком очень мудрым, который может руководить страной в ходе больших перемен. Поэтому, несмотря на то, что ему было больше 90 лет, партию, которую он создал – "Призыв (Туниса)" - ее поддержали, (она) заняла довольно много мест в парламенте. Это значит, что ему доверяли, так что в какой-то мере он способствовал стабилизации ситуации и выхода из кризиса, создания новой экономической структуры, введения настоящей многопартийности", - сказал эксперт в беседе с РИА новости.
Новый президент Туниса Бежи Каид эс-Себси
Вчера, 14:11
Эксперт оценил ситуацию в стране после смерти президента Туниса
У ас-Себси был опыт общения с различными политическими силами, он мог устанавливать контакты, это и было то, что привлекало к нему избирателей, добавил он.
Однако, несмотря на важную роль президента, его смерть не повлияет на обстановку в стране, пояснил Зинин.
"Нет, я думаю, такого резкого поворота не будет. Сейчас уже система более стабильная, не зависит от правления одного человека. Существует многопартийный парламент, существуют выборные органы власти. Поэтому в данном случае я не думаю, чтобы уход одного человека резко поколебал бы то, что было. Не на нем одном все держалось. Хотя он играл очень важную роль, тем не менее, другие политические силы тоже есть. Так что я не думаю, что это приведет сейчас к каким-то большим потрясениям в Тунисе", - добавил он.
Аналогичную точку зрения в разговоре с агентством выразила советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина.
"Тунис - это единственная из арабских стран, переживших потрясения, которая более-менее с ними справилась. Насколько это долгосрочный тренд, загадывать не приходится. Слишком много нерешенных социально-экономических проблем. Уход президента Туниса большого влияния на ход событий не окажет. Он уже был преклонного возраста, много решалось его ближайшим окружением, в том числе, родственниками и советниками. Страна была готова к уходу президента", - считает она.
Супонина подчеркнула, что Тунису удалось достичь политического согласия между основными партиями и движениями, и "в ближайшее время это согласие, скорее всего, продолжится".
000101
Обсудить 0
Тунис (страна)В мире
Рекомендуем
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
Эксперт оценил ситуацию в стране после смерти президента Туниса
РИА
Новости
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
Источник: смерть президента Туниса не повлияет на парламентские выборы
В Тунисе объявили семидневный траур в связи со смертью президента
Спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер
Председатель парламента Туниса вступил в должность и.о. президента
Лента
новостей
В Омске у фотографа нашли терабайт интимных снимков школьниц
Президента Туниса похоронят в субботу
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский провел встречу с будущими депутатами от партии "Слуга народа"
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Экс-главе фракции Партии регионов надели электронный браслет
Бежи Каид эс-Себси
Умер президент Туниса
Участник акции Тысяча белых роз, посвящённой годовщине террористического акта в Санкт-Петербургском метрополитене. 3 апреля 2017
Прокурор рассказала, где находится возможный заказчик теракта в Петербурге
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
СМИ назвали возможную причину смерти президента Туниса
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК подтвердила, что не станет возобновлять переговоры по договору о Brexit
Поселок Бечичи в Черногории
В Черногории утонула россиянка
Здание Министерства иностранных дел России
Источник в МИД прокомментировал задержание на Украине российского танкера
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87)
СМИ: Лондон обеспечит безопасность национальных судов в Ормузском проливе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния