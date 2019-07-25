Госдума завершила весеннюю сессию

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Государственная Дума завершила в четверг весеннюю сессию, в ходе которой было принято 325 законов.
"У нас с вами повестка была насыщенная, принято 325 законов. Все они важные и решают вопросы экономики, международной политики, 280 из них направлены непосредственно на улучшение качества жизни, на решение проблем людей, защиту прав граждан", - сказал спикер ГД Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании.
Спикер Госдумы также поблагодарил депутатов за совместную работу.
"Конечно, все поедут к избирателям. Конечно, у политиков отпусков не бывает... А отдых может быть только у того, кто не планирует после 2021 года встретиться в этом зале", - сказал Володин, завершая работу последнего пленарного заседания сессии.
Парламентарии вернутся к работе после летнего отпуска. Осенняя сессия откроется пленарным заседанием 10 сентября. До этого депутатам также предстоит неделя работы в регионах.