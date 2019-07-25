Дженнифер Лопес получила от Алекса Родригеса роскошный подарок на юбилей

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке

© AP Photo / Invision/ Charles Sykes Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Дженнифер Лопес, отметившая накануне 50-тый день рождения, получила в подарок порш за 140 тысяч долларов от своего жениха Алекса Родригеса, . Дженнифер Лопес, отметившая накануне 50-тый день рождения, получила в подарок порш за 140 тысяч долларов от своего жениха Алекса Родригеса, сообщает E! News.

В день рождения певица устроила большую вечеринку на заднем дворе своего дома в Бронксе.

Один из самых экстравагантных подарков – красный Porsche 911 GTS стоимостью в 140 тысяч долларов – подарил Дженнифер Лопес ее жених спортивный комментатор Алекс Родригес. По словам инсайдера, машина была украшена огромным золотым бантом.

Певица очень обрадовалась и покаталась на подаренном автомобиле до начала вечеринки.