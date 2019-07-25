Дженнифер Лопес получила от Алекса Родригеса роскошный подарок на юбилей

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Дженнифер Лопес, отметившая накануне 50-тый день рождения, получила в подарок порш за 140 тысяч долларов от своего жениха Алекса Родригеса, сообщает E! News.
В день рождения певица устроила большую вечеринку на заднем дворе своего дома в Бронксе.
Один из самых экстравагантных подарков – красный Porsche 911 GTS стоимостью в 140 тысяч долларов – подарил Дженнифер Лопес ее жених спортивный комментатор Алекс Родригес. По словам инсайдера, машина была украшена огромным золотым бантом.
Певица очень обрадовалась и покаталась на подаренном автомобиле до начала вечеринки.
Ранее Алекс Родригес поздравил невесту в своем Инстаграме: "С тех пор, как мы вместе, каждый день моей жизни похож на праздник. Спасибо тебе за твою любовь, твою энергию, твое вдохновение и постоянное стремление быть лучшей во всем, что ты делаешь. Ты лучший спутник жизни, лучшая дочь, лучшая мать и лучшая исполнительница. Мы тебя любим, фанаты тебя любят, дети тебя любят, и я тебя люблю".