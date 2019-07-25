КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с будущими депутатами от партии "Слуга народа", передает агентство Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с будущими депутатами от партии "Слуга народа", передает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Ранее пресс-служба партии сообщила, что "Слуга народа" проведет образовательный интенсив для избранных в парламент депутатов.

"Президент встретился с кандидатами в депутаты, как с теми, кто победил оппонентов в одномандатных избирательных округах, так и с избранными по партийному списку", - говорится в сообщении.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщает, что встреча длилась около часа, на ней также присутствовали глава офиса президента Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир. "Был месседж, что мы не идем ни на какие компромиссы - ни с другими людьми, ни с совестью. Еще были слова - "остаемся людьми", потому что нам всем потом смотреть людям в глаза. И наконец Зеленский добавил, что мы все пришли менять страну", - цитирует собеседника издание.

"Если у кого-то другая цель - можете сложить мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли", - процитировал источник слова президента.