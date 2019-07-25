КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с будущими депутатами от партии "Слуга народа", передает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Ранее пресс-служба партии сообщила, что "Слуга народа" проведет образовательный интенсив для избранных в парламент депутатов.
"Президент встретился с кандидатами в депутаты, как с теми, кто победил оппонентов в одномандатных избирательных округах, так и с избранными по партийному списку", - говорится в сообщении.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщает, что встреча длилась около часа, на ней также присутствовали глава офиса президента Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир. "Был месседж, что мы не идем ни на какие компромиссы - ни с другими людьми, ни с совестью. Еще были слова - "остаемся людьми", потому что нам всем потом смотреть людям в глаза. И наконец Зеленский добавил, что мы все пришли менять страну", - цитирует собеседника издание.
"Если у кого-то другая цель - можете сложить мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли", - процитировал источник слова президента.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,03%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.