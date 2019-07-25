Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T14:14Z
https://ria.ru/20190725/1556870979.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_eea729309fccbf751191fb9b3bb679c6.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко предложил создать новый турмаршрут по пушкинским местам

Вчера, 14:14
48
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. С инициативой создания нового туристического маршрута, который затронет большинство мест связанных с жизнью и творчеством поэта Александра Пушкина в Ленинградской области, выступил глава региона Александр Дрозденко.
"Ленинградская область, наряду с Санкт-Петербургом, тесно связана с жизнью и творчеством поэта. В связи с этим предлагаю создать туристический маршрут по пушкинским местам. Нужно подготовить соответствующую программу", - сказал Дрозденко на заседании областного правительства.
При этом губернатор отметил, что существующий ныне маршрут - не совсем то, что хотел бы видеть современный турист. В данный момент он проходит по Гатчинскому району и включает в себя посещение усадьбы прадеда поэта Абрама Петровича Ганнибала в поселке Суйда, домик няни Пушкина - Арины Родионовны в деревне Кобрино и литературно-мемориальный музей "Дом станционного смотрителя" в деревне Выра.
Кроме того, Дрозденко поручил подчиненным рассмотреть новые площади для экспозиции пушкинских музейных фондов, которые сейчас хранятся в фондах и архивах по всему региону.
"Необходимо разработать современную концепцию. Если мы все правильно сделаем, то сможем создать по-настоящему востребованный современный маршрут. Ведь любителей творчества Пушкина достаточно много во всем мире", - заявил он.
Санкт-Петербург
16 июля, 19:33
Дрозденко: Ленобласть и Петербург выработают совместную инвестполитику
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
Рекомендуем
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко поддержал идею назвать новые улицы в честь 75-летия победы в ВОВ
РИА
Новости
Вид на озеро со смотровой площадки Осиновецкого маяка Всеволожского района Ленинградской области
Глава Ленобласти поручил разработать стандарты качества жизни в регионе
Бокситогорск кардинально преобразился ко Дню рождения Ленобласти
Ивановская область приняла эстафету Всероссийского театрального марафона
Лента
новостей
Ленинградcкая область учредила премии для победителей WorldSkills 2018
Подольск
В подмосковном Подольске в 2021 году построят две школы
Дрозденко рассказал о планах строительства в Ленобласти спортобъектов
Встреча губернатора региона Андрея Воробьева с гендиректором ПАО Россети Павлом Ливинским
Более 5 тысяч СНТ Подмосковья до конца 2020 года передадут "Россети"
Ростов-на-Дону
В Ростовской области будут софинансировать инициативы жителей
Инновационные очистные сооружения построили в ленинградском Путилово
Фрагмент национального заповедника Херсонес Таврический - руины древнего города Херсонес
В Херсонесе ко Дню крещения Руси пройдет премьера спектакля "Грифон"
Крупные штрафы мировых корпораций в 2012-2019 годах
Сотрудник одной из аптек проверяет рецепты на лекарственные средства. Архивное фото
Правительство направит более трех миллиардов рублей на льготные лекарства
Детский ансамбль из Донецка примет участие в Спасской башне-2019
Детский ансамбль из Донецка примет участие в "Спасской башне-2019"
Художественный руководитель-директор Петербургского Академического театра балета Борис Эйфман
Борис Эйфман: самое главное для меня – реализовать свои творческие идеи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния