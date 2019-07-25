Дрозденко предложил создать новый турмаршрут по пушкинским местам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. С инициативой создания нового туристического маршрута, который затронет большинство мест связанных с жизнью и творчеством поэта Александра Пушкина в Ленинградской области, выступил глава региона Александр Дрозденко.

"Ленинградская область, наряду с Санкт-Петербургом, тесно связана с жизнью и творчеством поэта. В связи с этим предлагаю создать туристический маршрут по пушкинским местам. Нужно подготовить соответствующую программу", - сказал Дрозденко на заседании областного правительства.

При этом губернатор отметил, что существующий ныне маршрут - не совсем то, что хотел бы видеть современный турист. В данный момент он проходит по Гатчинскому району и включает в себя посещение усадьбы прадеда поэта Абрама Петровича Ганнибала в поселке Суйда, домик няни Пушкина - Арины Родионовны в деревне Кобрино и литературно-мемориальный музей "Дом станционного смотрителя" в деревне Выра.

Кроме того, Дрозденко поручил подчиненным рассмотреть новые площади для экспозиции пушкинских музейных фондов, которые сейчас хранятся в фондах и архивах по всему региону.