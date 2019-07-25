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РИА Новости

Автоконцерны призвали выровнять условия господдержки

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоЦех сборки автомобилей "Лада Нива", "Лада Гранта" на заводе ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти
Цех сборки автомобилей Лада Нива, Лада Гранта на заводе ОАО АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Игорь Агеенко
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai и Volkswagen планируют обратиться с письмом к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой компенсировать автоконцернам, работающим в РФ по специнвестконтрактам, таможенные пошлины на ввоз компонентов наравне с теми, кто еще работает в режиме промсборки, которая истекает в 2020 году, рассказали РИА Новости источники в отрасли.
В начале июля кабмин после неоднократных призывов автопроизводителей продлил (постановление №846, вносит изменение в постановление №1278) компенсации ставок ввозных таможенных пошлин на импортные комплектующие автоконцернам и производителям компонентов до 2020 года, работающим в рамках промсборки. Среди производителей готовых машин эти компенсации смогут получить Toyota, ПСМА Рус и другие, чьи соглашения о промсборке истекают в 2020 году.
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"Пока ситуация складывается так, что компенсации таможенных пошлин для тех, кто заключил СПИК, не будет. Хотя это было обещано нам при заключении контракта. Постановление 1278 просто даёт возможность компенсировать таможенную пошлину тем, у кого есть действующие соглашения о промсборке. А мы просили также распространить действие этого документа на тех, у кого есть СПИК", - говорит один из источников агентства среди автоконцернов.
По его словам, это Минпромторг отказывается делать, ссылаясь на Минфин, который, в свою очередь, говорит о том, что нет источников финансирования. "Хотя это и не совсем корректно, ведь мы платим ввозные пошлины. Поэтому, будем готовить общее обращение с просьбой вернуть компенсации по таможенным пошлинам для держателей СПИК до 2020 года. Иначе, в текущих реалиях без этой компенсации каждая выпущенная машина оказывается дороже для нас на 10-20 тысяч рублей", - отмечает он.
"Идея написать письмо есть, но окончательно текст документа еще не сформирован. Изначально хотели попросить Медведева разобраться и получить для держателей СПИКов те же преференции по таможенным пошлинам, которые есть у оставшихся промсборщиков. Эта тема для держателей СПИК в ближайшие год-два будет тем более актуальна, если правительство не решится на дифференциацию выплат промсубсидий, компенсирующих утильсбор в зависимости от глубины локализации", - вторит ему другой источник.
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Представитель Минпромторга, в свою очередь, напомнил, что действие постановления №1278 продлено на период 2018-2020 годов, и условия для получения этой меры поддержки остаются прежними. "Рассчитывать на получение субсидии могут организации-производители автомобилей и автокомпонентов, у которых действует подписанное соглашение о промышленной сборке (более 60 организаций)", - говорит он.
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Правительство РоссииАвтоДмитрий МедведевАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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