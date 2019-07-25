ЕК подтвердила, что не станет возобновлять переговоры по договору о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. ЕК подтвердила неизменность позиции по достигнутому с Великобританией договору о Brexit, заявив, что у ЕС нет намерений возобновлять переговоры по сделке, заявила в четверг журналистам представитель ЕК Мина Андреева.

Свою первую речь новый британский премьер Борис Джонсон посвятил теме Brexit. Он пообещал гражданам добиться нового соглашения с ЕС. Установленный Евросоюзом дедлайн выхода Великобритании из ЕС – 31 октября, и Джонсон пообещал обеспечить Brexit к этой дате "без всяких "если" и "но". Премьер не исключил сценария выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

"Мы следили за выступлением премьера Джонсона, но я не стану комментировать каждый пункт его выступления. Мы, конечно, с удовольствием подтвердим позицию ЕС, которая не изменилась", - заявила представитель ЕК на брифинге.

В ЕК отметили, что с Великобританией уже был достигнут договор о выходе, и "это была наилучшая сделка". "Мы не станем возобновлять переговоры по соглашению", - сказала Андреева.

"Что касается вопроса о поддерживающем механизме (backstop, во избежание появления "жесткой" границы между Ирландией и Северной Ирландией – ред.), то наша позиция тоже не претерпела изменений. Мы надеемся, что Лондон будет придерживаться своих обязательств", - добавила она.