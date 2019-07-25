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РИА Новости

Эксперт оценил ситуацию в стране после смерти президента Туниса

Вчера, 14:11
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© REUTERS / Tunisia PresidencyПрезидент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
© REUTERS / Tunisia Presidency
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Смерть президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси не парализует функционирование политической системы страны, считает старший преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.
В четверг президентская администрации Туниса сообщила о кончине ас-Себси в возрасте 92 лет.
По словам эксперта, смерть президента – событие, ожидаемое для политического пространства Туниса, руководства государства и общественности. Тот факт, что функционирование государственного аппарата не столкнется со стагнацией, он объяснил функциональными особенностями президентской должности в Тунисе.

"Ввиду того, что это в основном представительные функции, никак (его смерть - ред.) не парализует функционирование политической системы и государственного аппарата", - сказал Лукьянов РИА Новости.

Эксперт отметил, что президент Туниса является фигурой символической, лишенной многих ключевых возможностей, чтобы не допустить рецидива узурпации власти исполнительной ветвью, как это было во времена президента Зин аль-Абидина Бен Али, то есть до революции 2011 года.
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В этой связи, добавил Лукьянов, разговоры о преемнике находятся вне рамок дозволенного в политическом дискурсе современного Туниса, поскольку страна стремится избежать повторения событий 2011 года: "Никто не говорит о преемственности, а наоборот, говорят, что кандидатура должна выбираться на конкурентной основе".
Он напомнил, что президентские выборы так или иначе были запланированы на конец этого года, но возможны некоторые корректировки в связи со смертью президента. Тем не менее, до этого времени будет назначен исполняющий обязанности.
Ранее Центризбирком Туниса назначил президентские выборы в стране на 10 ноября этого года. Выборам президента будут предшествовать парламентские, которые состоятся 6 октября.
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