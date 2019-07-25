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РИА Новости

Экс-главе фракции Партии регионов надели электронный браслет

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Экс-главе парламентской фракции украинской Партии регионов Александру Ефремову, который ранее вышел из СИЗО, надели электронный браслет, сообщил его адвокат Евгений Солодко.
В понедельник пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ефремов освобожден из-под стражи, меру пресечения ему сменили на круглосуточный домашний арест. В среду он вышел из СИЗО.
Александр Ефремов. Архивное фото
24 ноября 2016, 14:01
"Оппозиционный блок" заявил о "затягивании" дела Александра ЕфремоваЭкс-глава фракции Партии регионов уже четвертый месяц находится в заключении, несмотря на то, что Генпрокуратура до сих пор не представила никаких доказательств его вины, заявили в "Оппозиционном блоке".
"Он в Киеве, браслет надет", - цитирует адвоката агентство УНН.
Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность" Украины.
Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. Позже Ефремова из Киева отправили в Старобельск, где он сейчас находится под арестом, и там же проходят судебные заседания по его делу.
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