Стала известна дата премьеры третьего сезона сериала "Корона"

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Третий сезон сериала "Корона" выйдет на экраны в ноябре, рассказал актер Тобайас Мензис, . Третий сезон сериала "Корона" выйдет на экраны в ноябре, рассказал актер Тобайас Мензис, сообщает Independent.

По словам Мензиса, который заменил в сериале Мэтта Смита в роли принца Филиппа, съемки уже завершены: "Мы закончили съемки третьего сезона, и он выходит в ноябре".

Актер также рассказал, что несколько раз консультировался со Смитом по телефону до начала съемок.

Ранее режиссер Питер Морган уже заявлял, что через каждые два сезона в фильме будут появляться новые актеры. Помимо Мензиса в третьем сезона сыграют Оливия Колман, Хелена Бонэм Картер, Джон О'Коннор, Джейсон Уоткинс и Эрин Доэрти в роли принцессы Анны.