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РИА Новости
Культура

Стала известна дата премьеры третьего сезона сериала "Корона"

Вчера, 14:23
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© Left Bank Pictures (2016 – ...)Кадр из фильма "Корона"
Кадр из фильма Корона
© Left Bank Pictures (2016 – ...)
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Третий сезон сериала "Корона" выйдет на экраны в ноябре, рассказал актер Тобайас Мензис, сообщает Independent.
По словам Мензиса, который заменил в сериале Мэтта Смита в роли принца Филиппа, съемки уже завершены: "Мы закончили съемки третьего сезона, и он выходит в ноябре".
Актер также рассказал, что несколько раз консультировался со Смитом по телефону до начала съемок.
Ранее режиссер Питер Морган уже заявлял, что через каждые два сезона в фильме будут появляться новые актеры. Помимо Мензиса в третьем сезона сыграют Оливия Колман, Хелена Бонэм Картер, Джон О'Коннор, Джейсон Уоткинс и Эрин Доэрти в роли принцессы Анны.
Сериал "Корона" рассказывает историю британской королевской семьи с середины XX века. Премьера первого сезона состоялась в 2016 году.
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