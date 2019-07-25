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РИА Новости

Госдума сняла территориальные ограничения для развития "Сколково"

Вчера, 14:06
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнновационный центр "Сколково", в котором проходит форум "Открытые инновации - 2016"
Инновационный центр Сколково, в котором проходит форум Открытые инновации - 2016
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на снятие существующих территориальных ограничений и совершенствование правового регулирования деятельности по развитию инновационного центра "Сколково".
Документ предусматривает присвоение статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" российскому юрлицу, осуществляющему исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов, вне зависимости от его местоположения на территории РФ.
Законопроект допускает привлечение региональных операторов для предоставления сервисов "Сколково" за пределами инновационного центра, в том числе на территории региональных инновационных научно-технологических центров. Они смогут предоставлять помещения для размещений юридических и физических лиц, в том числе участников проекта "Сколково", а также, по согласованию с управляющей компанией (Фонд "Сколково"), иные сервисы и услуги.
Одновременно снимаются ограничения по возможным направлениям исследовательской деятельности с учетом приоритетов научно-технологического развития России. Это необходимо для реализации поручений, касающихся взаимодействия управляющей компании с Агентством стратегических инициатив для продвижения новых проектов реализации Национальной технологической инициативы.
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Законом также снимается запрет на передачу в субаренду земельных участков, переданных Фондом "Сколково" в аренду в целях создания и функционирования международного медицинского кластера. Одновременно полномочия по определению юрлица, на которое возлагается реализация проекта "Сколково", закрепляется за правительством РФ.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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Госдума РФСколковоРоссияОбщество
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