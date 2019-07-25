Глава Верхневолжья держит на контроле ситуацию в детском лагере "Салют"

ТВЕРЬ, 25 июл – РИА Новости. Профильным ведомствам в Тверской области поручено обеспечить меры безопасностив детском лагере "Салют" Кимрского района, в котором накануне отравились восемь детей, в частности, поставлена задача провести необходимую работу для обеспечения здоровья детей, а также локализовать заболевание и не допустить распространение инфекции.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующие поручения дал губернатор области Игорь Руденя.

В среду восемь детей из загородного лагеря "Салют" обратились к медикам с признаками отравления.

По данным пресс-службы, в настоящее время пятеро детей остаются в инфекционном отделении ЦРБ города Кимры под наблюдением врачей. Трое отпущены домой.

"В результате лабораторных исследований у детей был выделен норовирус второй геногруппы (желудочный грипп). Также данный возбудитель был обнаружен у сотрудников пищеблока. Выявлены нарушения на пищеблоке, в том числе, по дезинфекционному режиму", - говорится в пресс-релизе.

По распоряжению главы региона, на место незамедлительно выехали сотрудники профильных министерств и ведомств. "Был произведен забор материалов у детей и сотрудников пищеблока. Взяты пробы пищевой продукции. Новых случаев вирусной инфекции у детей не выявлено", - отмечает пресс-служба.

По ее сведениям, пищеблок лагеря закрыт, сам лагерь продолжает работу, пищу привозят из других учреждений.