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РИА Новости

Прокуроры проведут проверку после инцидента в "Шереметьево"

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево, где самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания на борту
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево, где самолет авиакомпании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания на борту
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку после инцидента в аэропорту "Шереметьево" с самолетом авиакомпании "Нордвинд" ("Северный ветер"), сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее пресс-служба "Шереметьево" рассказала агентству, что обшивка фюзеляжа прилетевшего из Краснодара самолета была повреждена при подгоне самоходного трапа, но это не повлияло на оперативность и качество обслуживания прибывших пассажиров. Также о повреждении самолета Boeing 737-800 заявили в "Нордвинде".
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"Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку в связи инцидентом в международном аэропорту "Шереметьево" с воздушным судном авиакомпании "Северный ветер", - сообщили в надзорном ведомстве.
Как отмечается, "при подготовке к вылету рейса авиакомпании "Северный ветер" по маршруту Москва-Ереван трапом была повреждена обшивка самолета", вследствие чего "пассажиры рейса отправлены к месту назначения резервным воздушным судном".
"Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала плановую проверку наземного обслуживания в аэропорту "Шереметьево", в ходе которой будет дана оценка и этому авиационному событию", - заключили в пресс-службе.
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