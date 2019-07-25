Прокуроры проведут проверку после инцидента в "Шереметьево"

Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево, где самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания на борту

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку после инцидента в аэропорту "Шереметьево" с самолетом авиакомпании "Нордвинд" ("Северный ветер"), сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее пресс-служба "Шереметьево" рассказала агентству, что обшивка фюзеляжа прилетевшего из Краснодара самолета была повреждена при подгоне самоходного трапа, но это не повлияло на оперативность и качество обслуживания прибывших пассажиров. Также о повреждении самолета Boeing 737-800 заявили в "Нордвинде".

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку в связи инцидентом в международном аэропорту "Шереметьево" с воздушным судном авиакомпании "Северный ветер", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как отмечается, "при подготовке к вылету рейса авиакомпании "Северный ветер" по маршруту Москва-Ереван трапом была повреждена обшивка самолета", вследствие чего "пассажиры рейса отправлены к месту назначения резервным воздушным судном".