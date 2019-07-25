Прокуроры проведут проверку после инцидента в "Шереметьево"

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку после инцидента в аэропорту "Шереметьево" с самолетом авиакомпании "Нордвинд" ("Северный ветер"), сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее пресс-служба "Шереметьево" рассказала агентству, что обшивка фюзеляжа прилетевшего из Краснодара самолета была повреждена при подгоне самоходного трапа, но это не повлияло на оперативность и качество обслуживания прибывших пассажиров. Также о повреждении самолета Boeing 737-800 заявили в "Нордвинде".
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку в связи инцидентом в международном аэропорту "Шереметьево" с воздушным судном авиакомпании "Северный ветер", - сообщили в надзорном ведомстве.
Как отмечается, "при подготовке к вылету рейса авиакомпании "Северный ветер" по маршруту Москва-Ереван трапом была повреждена обшивка самолета", вследствие чего "пассажиры рейса отправлены к месту назначения резервным воздушным судном".
"Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала плановую проверку наземного обслуживания в аэропорту "Шереметьево", в ходе которой будет дана оценка и этому авиационному событию", - заключили в пресс-службе.
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