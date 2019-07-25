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РИА Новости

Путин отменил часть санкций против Турции

Вчера, 14:02
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. 23 июля 2019
Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. 23 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Российско-турецкие отношения интенсивно развиваются после преодоления кризиса между двумя странами в связи с уничтожением ВВС Турции над Сирией российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года. Тогда указом президента РФ в числе специальных экономических мер против Турции был приостановлен безвизовый режим с этой страной с рядом исключений. С тех пор список исключений уже расширялся.
В частности одно из исключений распространялось на граждан Турции, имеющих действительные служебные и специальные паспорта и направляемых в РФ в краткосрочные командировки.
В новой версии указа под исключение попадают "граждане Турецкой Республики, осуществляющие поездки в Российскую Федерацию, имеющие действительные служебные и специальные паспорта".
Министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид
Вчера, 09:58
Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
67933647
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Владимир ПутинТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
ну, С400 поставили, можно и друзьями стать... и летчиков сбитых простить
25 июля, 14:55
Лариса Ильина
113210213
Уважаю Турцию, молодцы.
25 июля, 14:59
Русский Бот
7010015
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Министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид
Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
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