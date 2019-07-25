Путин отменил часть санкций против Турции

Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. 23 июля 2019

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Российско-турецкие отношения интенсивно развиваются после преодоления кризиса между двумя странами в связи с уничтожением ВВС Турции над Сирией российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года. Тогда указом президента РФ в числе специальных экономических мер против Турции был приостановлен безвизовый режим с этой страной с рядом исключений. С тех пор список исключений уже расширялся.

В частности одно из исключений распространялось на граждан Турции, имеющих действительные служебные и специальные паспорта и направляемых в РФ в краткосрочные командировки.