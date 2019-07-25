В Саратовской области задержали налетчиков на офис, где погиб охранник

МОСКВА/САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Правоохранители при поддержке бойцов саратовского СОБР Росгвардии задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис и убийстве человека, а также незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее областное СУ СК РФ сообщило, что в ночь на 13 июля неизвестные совершили разбойное нападение на офис коммерческой организации, расположенный в Энгельсском районе Саратовской области, убив охранника фирмы.

"В результате успешной совместной операции, проведенной сотрудниками спецподразделения Росгвардии, ГУ МВД России по Саратовской области и регионального Следственного комитета, были установлены личности и местонахождение лиц, причастных к совершению тяжкого преступления", - сказал Грибакин.

При этом в областном СУ СК в четверг рассказали, что подозреваемыми оказались 42 и 24-летние жители Энгельсского района.

Фигурантам дела вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений", "Разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Им грозит вплоть до пожизненного заключения.