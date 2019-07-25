Лукашевич: "хлебное перемирие" снизило число нарушений перемирия в Донбассе

ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. "Хлебное перемирие" способствовало заметному снижению числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Согласованное в контактной группе "хлебное перемирие", вступившее в силу в день выборов 21 июля, действительно способствовало заметному снижению нарушений режима прекращения огня. По подсчетам СММ, их число снизилось почти на 80% по сравнению со средними показателями предыдущей недели. Однако "полной тишины" в Донбассе не установилось", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.

По его словам, накануне перемирия отмечены инциденты, повлекшие жертвы среди мирного населения, включая случай в Первомайске, где за считанные часы до начала перемирия с позиций украинских силовиков был обстрелян многоквартирный жилой дом. В результате одна женщина погибла, несколько человек ранены, включая трехлетнюю девочку.

"Всего с начала года, по данным СММ, от обстрелов пострадали свыше 90 мирных жителей, из них 14 человек погибли", - добавил российский постпред.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.