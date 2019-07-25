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РИА Новости

Лукашевич: "хлебное перемирие" снизило число нарушений перемирия в Донбассе

Вчера, 13:56
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлександр Лукашевич
Александр Лукашевич
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. "Хлебное перемирие" способствовало заметному снижению числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Согласованное в контактной группе "хлебное перемирие", вступившее в силу в день выборов 21 июля, действительно способствовало заметному снижению нарушений режима прекращения огня. По подсчетам СММ, их число снизилось почти на 80% по сравнению со средними показателями предыдущей недели. Однако "полной тишины" в Донбассе не установилось", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
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ВСУ используют перемирие для укрепления своих позиций, заявили в ДНР
По его словам, накануне перемирия отмечены инциденты, повлекшие жертвы среди мирного населения, включая случай в Первомайске, где за считанные часы до начала перемирия с позиций украинских силовиков был обстрелян многоквартирный жилой дом. В результате одна женщина погибла, несколько человек ранены, включая трехлетнюю девочку.
"Всего с начала года, по данным СММ, от обстрелов пострадали свыше 90 мирных жителей, из них 14 человек погибли", - добавил российский постпред.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЛукашевичУкраинаВ мире
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